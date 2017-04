Kontrolle verloren – Vier Verletzte

Der Alarm ging gegen 10.50 Uhr bei den Rettungsdiensten ein. Auf dem CR352, zwischen Bastendorf und Grauenstein, hatte in einer Linkskurve ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er konnte vorerst eine Kollision mit einem Laster, der ihm auf der Gegenspur entgegenkam, verhindern, geriet jedoch in der folgenden Rechtskurve in den Sommerweg. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte mir der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Wagen.

An beiden Fahrzeuge entstand hoher Materialschaden, so die Polizei. In beiden Wagen wurden jeweils zwei Personen verletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke während ungefähr zwei Stunden, für die Dauer der Rettungsarbeiten, für den Verkehr gesperrt.