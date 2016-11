Scheune in Flammen

Der Alarm ging kurz nach 19.30 Uhr in der Zentrale der Rettungsdienste ein. In Roullingen, bei Wiltz, sei in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Das in dem Gebäude gelagerte Heu und Futtermittel hätten sich rapide, entzündet sodass sich schnell ein Großbrand entwickelte.

Die Wehren aus Wiltz-Eschweiler und der Stauseegemeinde rückten sofort aus. Sie konnten aber nicht verhindern, dass die Scheune komplett ausbrannte. Es war außerdem Vorsicht geboten, denn permanent loderten neue Brandnester auf und erschwerten die Arbeit der Feuerwehr. Etwa drei Dutzend Feuerwehrmänner bekämpften während mehreren Stunden die Flammen.

Der Materialschaden sei enorm, so die Feuerwehr. Menschen wurden aber nicht verletzt. Die Polizei startete indes eine Untersuchung, um die genaue Brandursache zu ermitteln.