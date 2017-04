Tote bei Explosion in U-Bahn in St. Petersburg

Bei einer Explosion in einem Zug der St. Petersburger U-Bahn sind zehn Menschen getötet worden. Außerdem habe es 50 Verletzte gegeben, sagte der Sprecher des Gouverneurs der Stadt, Andrej Kibitow, dem russischen Fernsehen.

#Теракт #Взрыв в метро Санкт-Петербурга.

Станция технологический университет. По всей видимости очередной "сахарок" от спецслужб. pic.twitter.com/HHvvy9JSe6 — Влад Керн (@Vlad_Kern) 3. April 2017

Die Metro in Zahlen



Die U-Bahn in St. Petersburg gilt als die tiefste der Welt. Aufgrund des sumpfigen Grundes mussten die Tunnelschächte in bis zu 100 Metern Tiefe und mehr gegraben werden. Die Rolltreppen in den Stationen sind entsprechend lang. Der Bau begann zu Sowjetzeiten. 1955 wurde im damaligen Leningrad die erste Linie eröffnet, 10,8 Kilometer lang mit acht Stationen. Einige Stationen sind besonders prunkvoll. Heute gibt es fünf Metrolinien mit einer Streckenlänge von etwa 110 Kilometern und 67 Stationen. Täglich werden schätzungsweise etwa drei Millionen Menschen befördert.

Nutzer sozialer Medien posteten Fotos eines U-Bahn-Zuges mit demolierten Türen. Pendler versuchten Fenster und Türen zu öffnen, um zu sehen, ob noch Leute im Zug saßen. Mehrere Menschen lagen am Boden. Andere riefen nach Notarztwagen.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, es werde wegen eines möglichen Terroranschlags ermittelt. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Putin wollte am Montag in St. Petersburg seinen weißrussischen Kollegen Alexander Lukaschenko treffen. Der russische Senator Viktor Oserow sagte der Nachrichtenagentur Interfax, die Explosion sehe aus wie ein Terroranschlag.

Die Verwaltung der U-Bahn teilte mit, alle Stationen in St. Petersburg seien geschlossen worden, eine Evakuierung sei im Gange. Moskaus Vizebürgermeister Maxim Lixutow sagte Interfax, die Sicherheitsvorkehrungen in der Metro der russischen Hauptstadt würden verschärft. Das Nationale Anti-Terror-Komitee kündigte ähnliche Maßnahmen für das gesamte Land an.