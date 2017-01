Fusion von Sanichaufer und Electro Security

Sanichaufer und Electro Security haben ihre Aktivitäten zusammengelegt. Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen Genista. Das machte Sanichaufer auf seiner Webseite bekannt. Die beiden Luxemburger Traditionsunternehmen seien komplementär, heißt es in einer Mitteilung. Sanichaufer und Electro Security bieten technische Gebäude-Dienstleistungen im Bereich Sanitär, Klimatisierung, Lüftung und Heizung aber auch Sicherheit an.

Die beiden Familienunternehmen seien Marktführer in ihrem jeweiligen Segment, teilten die gleichen Visionen und Werte. Die neue Firma Genista beschäftigt 270 Mitarbeiter an den Stammsitzen von Sanichaufer in Düdelingen und von Electro Security in Munsbach. Insgesamt hat das neue Unternehmen rund 5.000 Kunden.