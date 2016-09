Schulkalender unter Beschuss

Sowohl die nationale Schülerkonferenz (CNEL) als auch die Piratenpartei kritisieren den Schulkalender 2016/17 heftig. In einer ersten Version liegen nur zwei Tage zwischen dem letzten Schultag und den ersten Abschlussexamen. So soll der letzte Schultag am 24. Mai stattfinden und die ersten Abschlussexamen bereits am 26. Mai abgehalten werden. Vor diesem Hintergrund spricht die nationale Schülerkonferenz von einem "viel höheren Leistungsdruck welcher zu dem ohnehin schon großen Examensstress" hinzukomme.

Die CNEL erklärt diese "Dilemma" mit dem Abkommen zwischen den Lehrergewerkschaften und dem Bildungsministerium vom 31. Juli 2015, in dem eine Verlängerung des Unterrichts für die Abschlussklassen von ein bis zwei Wochen beschlossen wurde. Hierdurch würden den Schülern "sehr wenig Zeit bleiben sich entsprechend auf die Examen vorzubereiten."

Auch die Piratenpartei moniert den geplanten Schulkalender. Im vergangenen Schuljahr hätten die Jugendlichen noch neun Tage zwischen dem letzten Schultag und den ersten Abschlussexamen gehabt. Eine höhere Vorbereitungszeit würde den Schülern immer helfen bessere Ergebnisse bei den Examen zu erzielen. "Die neun Tage Pause vom letzten Jahr haben schlussendlich dazu beigetragen, dass es die besten Resultate seit 15 Jahren gab", so Ben Allard von der Piratepartei. Er fordert auch für dieses Schuljahr eine Pause von mindestens einer Woche.

Auf Nachfrage des Tageblatt, hat das Bildungsministerium mitgeteilt, dass Claude Meisch eine Unterredung mit der CNEL haben werde, um über deren Beschwerden zu diskutieren. Das Ministerium unterstreicht des Weiteren, dass der Schulkalender welcher nur zwei Tage zwischen dem letzten Schultag und den ersten Abschlussexamen vorsieht, keine definitive Version sei.