Türkei blockiert Wikipedia

Der TV-Sender CNN Türk zitierte eine Nachricht, die ein Nutzer nach vergeblichen Aufrufen der Wikipedia-Seite bekam. Demnach bewogen technische und rechtliche Gründe die Behörden, die Seite zu blockieren, hieß es darin ohne nähere Angabe von Gründen.

Die Sperre schien für alle Sprachen in Kraft zu sein. In dem Tweet von TurkeyBlocks hieß es ferner, es handele es sich nicht um eine gerichtliche Anordnung.

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales reagierte empört. "Der Zugang zu Informationen ist ein fundamentales Menschenrecht", schrieb er auf Twitter. Wales sprach den Türken seine Unterstützung zu. "Türkisches Volk, ich werde immer an Deiner Seite stehen und mit Dir für dieses Recht kämpfen", twitterte er.

Access to information is a fundamental human right. Turkish people I will always stand with you to fight for this right. #turkey https://t.co/cszumCyc1T