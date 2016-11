Carole Lorang neue Präsidentin

Die neue Präsidentin heißt Carole Lorang. Die Regisseurin, bisher Schatzmeisterin der Federatioun, übernimmt als erste Frau in der Geschichte der Vereinigung die Präsidentschaft.

Sie hat ihre Ausbildung am "Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion" in Brüssel gemacht und arbeitet seit 2001 als Regisseurin.

Sie ist laut Linked In -Profil Co-Direktorin der "Compagnie du Grand Boube", die sich nach eigenen Angaben vor allem als ein Europäische "Verein" versteht und ihren Wunsch, mit Künstlern verschiedenster Herkünfte und Kulturen zusammen zu arbeiten, in den Vordergrund stellt.

Die Theaterfederatioun ist das Dach von 19 öffentlichen und freien Theaterinstitutionen in Luxemburg.