Über die Terrasse eingestiegen

Am Mittwoch kam in Sanem in der „rue Emmanuel Servais“ in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Einbruch. Der bislang unbekannte Täter stieg über die Terrasse in die Wohnung ein.

In Saeul, um Kepp wurde in ein Bauernhaus eingebrochen. Der mutmaßliche Täter kletterte über einen Zaun und gelang so auf das Grundstück.

Er schlug eine Fensterscheibe ein um ins Innere des Hauses zu gelangen. Mehrere Schränke in verschiedenen Räumen wurden durchwühlt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Rombach-Martelange in der „route d'Arlon“. Hier versuchten die Einbrecher in ein Lagerhaus einer Tankstelle einzudringen. Sie brachen die Zugangstür und entwendeten mehrere Zigarettenstangen.