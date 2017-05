Größer, höher, besser ...

Großer Andrang am Dienstag beim Wasserbehälter der Sebes in Eschdorf, anlässlich des offiziellen Startschusses der Bauarbeiten des neuen Sebes-Zentrums. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Sie sollen erst 2022 komplett abgeschlossen sein. Dann wird das Trinkwasser der Mehrzahl der Luxemburger Haushalte nicht mehr in Esch/Sauer, in unmittelbarer Nähe des Stausees, sondern etwa 250 höher, auf einem Hügel bei Eschdorf, aufbereitet.

166 Millionen Euro lassen sich der Staat und die Trägergemeinden die hochmoderne Anlage kosten. Sie ist umweltfreundlich, modern, sicher und kann bei Bedarf ausgebaut werden. Die Kapazität des behandelten Wassers steigt von augenblicklich maximal 72.000 Kubikmeter pro Tag auf 110.000 Kubikmeter. Sie kann sogar auf 150.000 Kubikmeter hochgeschraubt werden, wurde am Dienstag betont.

Auch die angereisten Minister Carole Dieschbourg (Umwelt) und Dan Kersch (Inneres) waren von der geplanten Anlage beeindruckt. Es sei ein zukunftsweisendes Projekt, das in Zukunft die Trinkwasserversorgung garantiere und den Haushalten qualitativ hochwertiges Wasser liefere.