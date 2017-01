Nach dem Schnee kommt die Kälte

Meteolux warnt am Donnerstag vor einem starken Wetterumschwung in der Nacht zum Freitag bis zum Freitagmittag. Vor allem für das Ösling wurde "vigilence orange" ausgerufen.

Schnee und Sturmböen können starke Schneeverwehungen mit sich bringen. Die Folge könnten erhebliche Verkehrsbehinderungen sein. Örtlich könnten innerhalb von nur wenige Stunden mehrere Zentimeter Schnee fallen.

Schuld an dem ganzen Schlamassel hat Tief "Egon". Er bringt Polarluft in unsere Region. Das wird am Wochenende und in der kommenden Woche für Dauerfrost sorgen. Laut Meteolux kann die Temperatur auf - 10 Grad fallen.

Wie lang die der Frost bleibt, können die Meteorologen noch nicht absehen. Es könnte allerdings den ganzen Januar eisig bleiben.

Unangenehm wird es an der belgischen und niederländischen Nordsee-Küste. Wegen eines Strumtiefs wird dort mit einer Springflut gerechnet.