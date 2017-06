Neues Diekircher Kino eröffnet am 20. Juni

Die Arbeiten am neuen Kinokomplex in Diekirch auf dem Gelände der ehemaligen Holzfabrik beim Bahnhof sind sozusagen beendet. Auch die angeschlossene Gaststätte im Turm der alten Sägerei könnte ihre Pforten schon öffnen.

Was aber noch aussteht ist die Entscheidung des Gemeinderats, ob Diekirch das neue Kino nun erwirbt oder pachtet. Das Gebäude wurde von der privaten Baugesellschaft „Kino Dikkrich sàrl.“ errichtet. Die Debatte darüber soll aber erst in der nächsten öffentlichen Ratssitzung am 13. Juni geführt werden. Als Stichtag für die Eröffnung wurde aber jetzt schon der 20. Juni von Bürgermeister Claude Haagen genannt.

Wie weiter in Erfahrung zu bringen war, scheint die Gemeinde gewillt zu sein, auch das neue Kino in Eigenregie betreiben zu wollen, wie es schon vorher beim alten Ciné Scala der Fall war. Die Entscheidung darüber soll auch in der kommenden Ratssitzung getroffen werden.

Die Gaststätte im Turm ist seitens der Gemeinde an die Brauerei von Diekirch verpachtet. Das neue Kino bietet mit seinen fünf Sälen Platz für insgesamt 472 Besucher.