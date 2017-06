Mehrere Feuerwerke im Land abgesagt

Die Stadtverwaltung Diekirch hat das für Donnerstag Abend um 23:30 Uhr geplante Feuerwerk zum Nationalfeiertag abgesagt. Grund dafür die langanhaltende Trockenperiode und die daraus resultierende hohe Brandgefahr.



Auch die Stadtverwaltung von Ettelbrück hat aufgrund des hohen Brandrisikos das Freudenfeuer für den Donnerstag Abend abgesagt.



In Junglinster wurde das Feuerwerk ebenfalls abgesagt, wie die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage mitteilte. Hier ist die erhöhte Brandgefahr ebenfalls der Grund dafür.



Auch der Schöffenrat in Düdelingen meldet die Absage des geplanten Feuerwerkes um 23.00 Uhr am 22. Juni.