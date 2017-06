Ein Lächeln für Xavier

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nicht bekannt für seine freundliche Art und Weise. Auf offiziellen Fotos posiert et meistens mit steinernem Blick und erfüllt seine Rolle des "strongman" von Russland. An diesem Wochenende wurde er aber mit einem Lächeln geknipst: Fröhlich lacht er neben dem luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel.

Bettel ließ es sich nicht nehmen das Foto auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu posten, mit dem Vermerk: "Eine gute Gelegenheit Kollegen und Partner aus der ganzen Welt zu treffen". Von den vier Fotos, die er auf Twitter setzte, waren gleich zwei mit Putin dabei.

EXPO2017 in Astana. Good opportunity to meet and exchange with colleagues and partners from around the globe. pic.twitter.com/eTKt3wO85V