Jackenklau bei Minusgraden

Die Eigentümerin eines Geschäftes in der Grand-rue in Redingen/Attert musste gestern in ihrem Laden einschreiten, um einen Diebstahl zu verhindern. Als sie sah, wie ein Mann eine Jacke entwenden wollte, schritt sie ein. Der Mann verließ daraufhin das Geschäft. Die von der Inhaberin verständigte Polizei konnte diesen wenig später im Ortszentrum ausfindig machen.

Bei der Befragung durch die Beamten gab der Mann an, den Mantel gleich an die Besitzerin zurückgegeben zu haben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann aber noch weitere „Ware“ bei sich gehabt. Bei der Durchsuchung wurden drei Kerzen, eine Dose Bier und ein religiöses Gesangsbuch gefunden. Da der Mann keine Angaben zu deren Herkunft machen konnte, wurden die Gegenstände vorübergehend sichergestellt.

Ferner stellte sich heraus, dass die Jacke, die der mutmaßliche Ladendieb trug, ebenfalls Eigentum des erwähnten Geschäftes ist. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Sie ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.