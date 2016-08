Ein Toter und Verletzte in Belgien

Bei einer Explosion in einem Sportzentrum in der belgischen Stadt Chimay ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere seien verletzt worden, teilte der örtliche Polizeichef Pierre Maton am Freitag mit. Detonationsursache sei offenbar "eine Gasexplosion" gewesen. Die Ermittlungen liefen jedoch weiter.

Die Detonation ereignete sich kurz nach Mitternacht. Mehrere Dutzend Polizisten und Feuerwehrleute eilten zum Schauplatz, die Gegend wurde abgesperrt.

Allerdings waren die Schäden nicht so gravierend wie zunächst befürchtet. Die Fenster des zweistöckigen Sportzentrums waren zertrümmert und eine Ecke des Gebäudes schwer beschädigt. Einen Einsturz gab es indes nicht. Auch alle Personen, die sich in dem Zentrum aufgehalten hätten, seien ausfindig gemacht worden, teilte die Polizei mit. Chimay hat rund 10.000 Einwohner und liegt rund 120 Kilometer südlich von Brüssel.