Christine Majerus auf dem Podium

Am Sonntagvormittag waren bei den Straßenmeisterschaften in Remerschen die Damen an der Reihe. Wie nicht anders zu erwarten war, holte Christine Majerus vor Elise Maes den Titel.

Die 30-jährige Majerus hat damit mittlerweile 27 nationale Titel im Radsport gesammelt und gehört zur Weltelite des Damenradsports.

Bei den Espoirs holt Claire Faber gold, Silber geht an Laurence Thill. Bei den Junioren gewinnt Ken Conter vor Ryck Stemper. Am Nachmittag treten die Herren an.