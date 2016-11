Auch TICE-Busse fahren künftig bis zum Morgengrauen

Die Züge nach Ulflingen fahren um 1.20 Uhr und am 3.30 Uhr am Hauptbahnhof ab. Bis nach Rodange fährt der Nachtzug um 1.18 sowie um 3.18 ab. Die Züge fahren auch in die entgegengesetzte Richtung, allerdings werden dann weniger Haltestellen angesteuert. Die Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty wollten in einer parlamentarischen Frage wissen, wann die Nachtzüge den Betrieb aufnehmen.

Ab dem 11. Dezember kann das Angebot wahrgenommen werden, sagte der zuständige Minister François Bausch in seiner Antwort. Die Nachtzüge fahren Freitag- und Samstagnacht sowie in der Nacht vor den Feiertagen.

Die TICE-Busse im Süden werden auf das erweiterte Angebot der CFL reagieren und ihren Fahrplan anpassen, heißt es auf der Internetseite des TICE. Zurzeit fahren die TICE-Busse bis 0.30 Uhr, dies soll sich jedoch ändern. Der neue Fahrplan wird voraussichtlich am 5. Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt werden.