Fernsehkonzern setzt sich höheres Gewinnziel

Das operative Ergebnis (Ebita) des Fernsehkonzerns RTL Group stieg dank guter Geschäfte in Deutschland und eines Einmaleffekts in Frankreich um 8,6 Prozent auf 580 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Für 2016 erwartet die RTL Group jetzt einen leichten Anstieg des Betriebsgewinns, zwischen einem und 2,5 Prozent; bisher war hier Stagnation angekündigt. Beim Umsatz rechnet der Konzern nach wie vor mit einem Plus zwischen 2,5 und fünf Prozent. Im ersten Halbjahr legten die Erlöse auf knapp 2,9 Milliarden Euro zu, das sind 3,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.