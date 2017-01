Rentner stirbt nach Verkehrsunfall

Ein 75-jähriger Mann fuhr am Sonntag gegen 11.00 Uhr von Reisdorf in Richtung Moestroff. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer in einem Sportwagen befand sich auf gleicher Strecke hinter dem Mann. Zu einem gegebenen Moment setze er für ein Überholmanöver an, prallte jedoch hierbei mit der vorderen Beifahrerseite gegen das Heck des anderen Autos

Der Sportwagenfahrer geriet hierdurch mit seinem Wagen ins Schleudern, streifte mit der Fahrerseite einen Baum und kam in entgegengesetzter Fahrrichtung zum Stillstand. Der ältere Mann kollidierte frontal mit einem Baum.

Beide Wagen erlitten einen Totalschaden. Der ältere Mann verstarb am Sonntagnachmittag im Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt. Der Mann gestand nach seiner Schicht Bier getrunken zu haben und übermüdet zu sein. Aus diesem Grund schlief er auch nach den Amtshandlungen auf der Dienststelle ein. Protokoll wurde erstellt.