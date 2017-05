Pkw stösst mit Reh zusammen

Am Sonntag Nachmittag gegen 17h30 kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer auf der N27 zwischen Lultzhausen und Bonnal. Etwas später am Abend kollidierte erneut ein Pkw mit einem Motorradfahrer. Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr in der rue Michel Welter in Luxemburg-Stadt.

In der Nacht zum Montag kam es dann zu einem weiteren Unfall. Dabei stiess ein Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen 3 Uhr morgens auf der Strecke zwischen Kopstal und Mamer mit einem Reh zusammen.

Am Montag Morgen kurz nach 6 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der N28 zwischen Bous und Oetringen. Dabei kam es in beiden Richtungen zu Verkehrsbehinderungen.