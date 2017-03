Bemannte Expedition zur "Titanic" geplant

Forscher wollen im nächsten Jahr die ihren Angaben zufolge erste bemannte Unterwasserfahrzeug-Expedition zum Wrack der "Titanic" seit 2005 unternehmen.

Wie OceanGate mit Sitz in Everett im US-Staat Washington mitteilte, ist das Ziel der Mission, den Zustand des Schiffwracks einzuschätzen und Artefakte vor Ort zu dokumentieren.

Die siebenwöchige Forschungsmission soll im Mai 2018 in Neufundland in Kanada starten. Daran teilnehmen werden auch Experten von der Woods Hole Oceanographic Institution im US-Staat Massachusetts. Experten von Woods Hole wollen nach eigenen Angaben mit moderner Technologie ein 3D-Foto-Modell des Wracks erstellen.

Das britische Schiff "Titanic" war am 15. April 1912 gesunken, nachdem es auf seiner Jungfernfahrt von Southampton in England nach New York einen Eisberg gerammt hatte. Dabei kamen mehr als 1.500 Menschen ums Leben.