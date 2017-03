Prince, Bowie und Cohen kommen zurück

Anlässlich des zehnten Record Store Day, an dem jedes Jahr die gute alte Schallplatte gewürdigt wird, werde es insgesamt rund 350 limitierte Alben verschiedener Künstler geben, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Dazu zählt den Angaben zufolge ein Album mit Songs von Leonard Cohen.

Die Einnahmen aus dem Album "Like a Drunk in a Midnight Choir", auf dem gecoverte Cohen-Songs zu hören sind, sollen an eine Krebshilfe-Organisation gehen. Das Prince-Album enthält Maxi-Singles von sechs Songs, darunter "Sign o'The Times".

Von David Bowie erscheinen zum Record Store Day zwei Alben, darunter eines mit drei LPs einer Live-Aufnahme von 1974. Die Band Pink Floyd hatte bereits am Montag angekündigt, sie werde erstmals eine frühe 15-minütige Aufnahme von "Interstellar Overdrive" aus dem Jahr 1966 veröffentlichten.

Auch klassische Werke erscheinen zu dem Jahrestag auf Vinyl. Der Record Store Day findet am 22. April zum zehnten Mal statt. Er war 2007 ins Leben gerufen worden, um Schallplattenläden zu unterstützen. Seit der Verbreitung von CDs sind Vinyl-Scheiben vor allem bei Sammlern beliebt. Auch Prince hatte eine Leidenschaft für die traditionelle Schallplatte und war häufig im Plattenladen Electric Fetus in Minneapolis zu sehen.