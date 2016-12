Touristenflaute und Streiks bremsen Wirtschaft aus

In diesem Jahr werde nur noch mit einem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 1,2 Prozent gerechnet, wie das nationale Statistikamt Insee am Donnerstag mitteilte. Bisher war Insee von 1,3 Prozent ausgegangen, die Regierung peilt 1,4 Prozent an.

Auch Ernteausfälle bei den Getreide- und Weinbauern in Folge schlechten Wetters lasteten den Statistikern zufolge auf der Konjunktur. Allerdings dürfte es mit der Wirtschaft zum Jahresende insgesamt etwas aufwärtsgehen, so die Prognose.