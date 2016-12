Sicherheitsbeamte einer Flüchtlingsunterkunft auf Kirchberg meldeten der Polizei am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr zwei betrunkene Randalier. Einer der Männer war auch nach Eintreffen der Polizei nicht zu beruhigen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in Arrest genommen. Während den Amtshandlungen schrie er weiterhin alle Anwesenden an, tobte vor sich hin und spuckte umher.