Weitsicht über Luxemburg

"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein," singt der deutsche Liedermacher Reinhard Mey. Wenn man die Aufnahmen des Hobbyfotografen Karl Hofstätter sieht, kann man Mey nur zustimmen. In dem Wattemeer fallen einem gleich mehrere interessante Beobachtungen auf.

Bei den Rauchtürmen handelt es sich um den französischen Pannenmeiler Cattenom. Weiter oben rechts im Bild sieht man die Vogesen, links den Schwarzwald und am oberen Bildrand tauchen die Alpen auf. Am unteren Bildrand liegt Luxemburg. Also, ein Katzensprung bis in die Berge.

Cattenom von oben.

Karl Hofstätter flog am 9. Januar über Luxemburg hinweg. An dem Tag herrschte am Boden in der Großregion starke Bevölkung mit zum Teil dichtem Nebel. Die Fernsicht über den Wolken war natürlich wegen der kalten Luft sehr weit.