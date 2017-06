Autobahnen machen Kurzurlaub

Die Autobahnen A1 und A6 werden am Wochenende zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Zessinger Kreuz vom Tunnel Howald aus kommend und in Fahrtrichtung Belgien komplett gesperrt. Das teilt die Straßenbauverwaltung in einem Schreiben mit.

Die Sperrung gilt ab Freitag, dem 16. Juni, 19.00 Uhr und dauert bis zum frühen Montagmorgen, 19. Juni (6.00 Uhr). Auch die Auffahrten im betroffenen Autobahnteilstück sind dann für den Verkehr gesperrt. Die nötigen Umleitungen werden ausgeschildert.

► Attention: Le trafic en provenance du tunnel Howald de l’autoroute A1 et en direction de Luxembourg-Ville est dévié à partir de la croix de Gasperich jusqu’à l’échangeur Livange (retour jusqu’au rond-point Gluck!)

► Le trafic en provenance du tunnel Howald de l’autoroute A1 et du rond-point Gluck de l’autoroute A3 en direction de la Croix de Cessange de l’autoroute A6 est dévié à partir de la Croix de Gasperich via l’A3, la Croix de Bettembourg, l’A13, la jonction d’Esch et l’A4 jusqu’à la croix de Cessange

► Le trafic en provenance du tunnel Howald de l’autoroute A1 et en direction du rond-point Gluck de l’autoroute A3 et dévié à partir de la croix de Gasperich via l’A3 et l’échangeur de Livange et de retour jusqu’à la croix de Gasperich

► Le trafic en provenance de Metz de l’autoroute A3 et en direction de la croix de Cessange est dévié à partir de la croix de Bettembourg via l’A13, la jonction d’Esch et l’A4 jusqu’à la croix de Cessange.