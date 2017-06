Der zugedröhnte Golf-Superstar Woods

Auf Videoaufnahmen von seiner Festnahme wegen des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss wirkt Ex-Golf-Superstar Tiger Woods desorientiert und unkonzentriert. Die von der Kamera an Bord eines Streifenwagens der Polizei aufgezeichneten Bilder wurden am Mittwoch (Ortszeit) von US-Medien verbreitet.

Darauf ist zu sehen, wie der Sportler bei seiner Festnahme am Montag daran scheiterte, seinen Schuh zuzubinden. Der 41-Jährige verbrachte am Montag mehrere Stunden in Gewahrsam, bevor er entlassen wurde, wie die Polizei im Bundesstaat Florida mitgeteilt hatte. Beamte hatten ihn in der Nähe seines Hauses in Jupiter wegen des Verdachts des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss festgenommen.

Florida police release dashcam video of golfer Tiger Woods, after he was found asleep at the wheel of his car https://t.co/apV5AhzRgF pic.twitter.com/SnLndxhjZb — BBC News (World) (@BBCWorld) 1. Juni 2017

Demnach stand sein Auto bei laufendem Motor auf der rechten Fahrspur. Woods fanden sie darin schlafend mit angelegtem Sicherheitsgurt. Woods selbst führte seinen Zustand auf die Wirkung von Medikamenten zurück, die ihm verschriebenen worden seien.

In einem von den US-Medien veröffentlichten Statement bestritt er Alkoholmissbrauch und führte aus, Arzneimittel hätten bei ihm eine "unerwartete Reaktion" ausgelöst. Ein Alkoholtest der Polizei verlief negativ. Auf dem von der sogenannten Dashboard-Kamera des Streifenwagens aufgenommenen Video ist dokumentiert, wie die Beamten Woods einem Fahrtüchtigkeitstest unterziehen. Dabei war er nicht in der Lage, mit seinen Augen einer Lichtquelle zu folgen und taumelte bei dem Versuch, eine Linie entlangzugehen.

Police release dashcam video of Tiger Woods' arrest, including the sobriety test conducted before citing him for DUI https://t.co/Zt5EIMBX4a pic.twitter.com/P1EiXaL2In — CNN International (@cnni) 1. Juni 2017

An einer Stelle fragte er: "Was machen wir hier?" Woods leidet seit Jahren an Rückenproblemen, die ihn immer wieder zurückwarfen. Seit 2014 ließ er sich vier Mal am Rücken operieren, zuletzt am 20. April. Zuletzt spielte er Anfang Februar bei einem Turnier.

Sein letzter Turniersieg liegt vier Jahre zurück. Woods' Anläufe für ein Comeback könnten durch die Festnahme noch weiter erschwert worden sein. Er galt früher auch außerhalb des Golfplatzes als Vorbild - sein Saubermann-Image ging aber 2009 dramatisch zu Bruch. Damals kam bei der Aufarbeitung eines Autounfalls heraus, dass der Golfer, der als treuer Ehegatte galt, viele Affären hatte.