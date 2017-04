Auto prallt gegen Baum

Kurz nach 23 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der rue d'Esch in Zolwer. Vor Ort waren Ambulanz, Feuerwehr und Polizei. Später in der Nacht, gegen 3h30, kam es auf der CR160 bei Düdelingen in Richtung Zouftgen zu einem weitern Verkehrsunfall.

Dort war ein Fahrer mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Der Fahrer, alleiniger Insasse des Fahrzeugs, konnte sich noch aus eigener Kraft aus seinem Pkw befreien und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Passanten betreut.

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Da sich der Unfall im Grenzgebiet ereignet hatte, war ebenfalls eine Ambulanz der Feuerwehr aus Thionville, sowie die Polizei aus Frankreich vor Ort.

(Fotos: Centre d'Intervention Dudelange)