Wyclef Jean versehentlich festgenommen

Das frühere Mitglied der Band Fugees beschwerte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter über das Verhalten der Polizei in der US-Metropole. Er sei "wie ein Krimineller behandelt" worden, schrieb der 47-Jährige. Die Polizei nahm später die eigentlichen Verdächtigen fest und entschuldigte sich bei dem Musiker.

Polizisten hätten ihn aufgefordert, die Hände hochzuhalten und sich nicht zu bewegen, berichtete Jean. "Mir wurden sofort Handschellen angelegt, noch bevor sie mich nach meinem Namen fragten." Der Grund dafür sei ihm nicht gesagt worden. "Währenddessen habe ich meinen Namen genannt und ihnen gesagt, sie hätten den Falschen festgenommen. Aber sie haben mich ignoriert und ich wurde wie ein Krimineller behandelt, bis andere Polizisten kamen und sagten, dass der Falsche festgenommen wurde."

I was asked by the police to Put my hands up. Then I was told do not move. I was instantly hand cuffed before being asked to identify myself and before being told why. In the process I said my name and told them they have wrong person. They proceeded to ignore me and I was treated like a criminal. I am sure no father wants his sons or daughters to see him in Handcuffs especially if he is innocent. As some one who has law enforcers in my family, I was appalled by the bahavior of the LAPD. Ein Beitrag geteilt von Wyclef Jean (@wyclefjean) am 21. Mär 2017 um 6:23 Uhr

Offenbar verwechselte die Polizei Jeans Auto mit einem Fahrzeug, das bei einem bewaffneten Raubüberfall in Los Angeles benutzt wurde. Die wahren Verdächtigen wurden später gefasst: Die Polizei nahm einen 26-jährigen Mann wegen des Überfalls fest sowie eine Frau, die das Auto gefahren haben soll. Die Polizei des Bezirks Los Angeles entschuldigte sich bei Jean für den "unglücklichen" Vorfall und für die "Unannehmlichkeiten".

Zugleich bat sie um Verständnis: Die Beamten seien gelegentlich zu Festnahmen gezwungen, um gefährliche und bewaffnete Verdächtige zu fassen. Wyclef Jean stammt aus Haiti und war mit seinen Eltern als Kind in die USA ausgewandert. In den 90er Jahren feierte er mit der Band Fugees Erfolge, die unter anderem für den Song "Killing Me Softly" bekannt ist und drei Grammys gewann. Als Rapper ist Jean auch in dem Megahit "Hips Don't lie" von Popstar Shakira zu hören. Inzwischen ist er auch ein erfolgreicher Produzent und Schauspieler.