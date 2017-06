Wenn Hochhäuser zum Inferno werden

Der Address-Wolkenkratzer, 63 Stockwerke und 302 Meter hoch, ist das letzte Hochhaus, das vor dem Drama in London in Flammen aufging. Auch hier war es die äußere Verkleidung, die lichterloh brannte. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Kurzschluss in einem der Scheinwerfer, die die Fassade des Turmes beleuchten sollten. Das war zwischen den Stockwerken 14 und 15. Bis zu 40 Stockwerke standen gleichzeitig in Flammen. Heiße Metallteile und brennendes Füllmaterial der Außenverkleidung flogen durch die ganze Nachbarschaft des Gebäudes.

Am 21. Februar 2015 brach das Feuer aus im 51. Stockwerk des 86. Etagen zählenden, 352 Meter hohen Turms. Als Brandursache wird eine Zigarette oder die Asche einer Shisha-Pfeife vermutet, die auf dem Balkon eines der Apartments nicht richtig ausgedrückt wurde. Wieder ist der brennende Turm umgeben von herumfliegendem Material.

Der Tamweel Tower steht auch in Dubai, umfasst 35 Stockwerke und ist 160 Meter hoch. Der Turm wurde 2009 fertiggestellt. Am 18. November brach ein Feuer aus. Es fraß sich auf zwei verschiedenen Bahnen über die Verkleidung der Fassade hoch, jeweils vom Erdgeschoss bis zur Turmspitze. Auch hier soll eine Zigarette der Auslöser gewesen sein.

2004 wurde mit dem Bau des Television Cultural Centre in Peking begonnen. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bis zum Mai 2009 fertiggestellt werden. Hauptmieter sollte das The Beijing Mandarin Oriental Hotel sein. Doch am 9. Februar 2009 landeten Feuerwerkskörper, die zum chinesischen Neujahr gezündet worden waren, auf dem Dach des Gebäudes. Das Feuer breitete sich vom 31. Stockwerk rasend schnell auf die unteren Geschosse aus. Schließlich stand das gesamte 159 Meter hohe Gebäude in Flammen. Bei dem Brand starb ein Feuerwehrmann an Rauchvergiftung, sieben weitere Personen wurden verletzt. Die Brandursache war wahrscheinlich der Isolierschaum sowie die Polystyrol-Dämmung des Gebäudes.

Am 15. November 2010 wurde dieses 28-stöckige Hochhaus, das zu diesem Zeitpunkt renoviert wurde, komplett vom Feuer zerstört. Das 85 Meter hohe Gebäude war von einem Gerüst umgeben, da die energiesparende Isolierung installiert werden sollte. Funken von Schweißarbeiten hatten die Baumaterialien und das Sicherheitsnetz aus Nylon an der Außenwand entzündet. Das Feuer breitete sich dadurch schnell entlang des Gerüstes und des Blockinnenbereiches aus. Insgesamt verloren 58 Personen ihr Leben, weitere 70 wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. 17 von ihnen waren schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte mehr als 100 Personen aus dem Gebäude retten, andere konnten dem Feuer entgehen, weil sie das Gerüst herunterkletterten. Man vermutet, dass auch hier sich die Polyurethan-Dämmung der äußeren Wände entzündete und die Ausbreitung des Feuers beschleunigte.