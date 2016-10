Volle Unterstützung für "Lënster Lycée Junglinster"

Im unteren Zyklus des klassischen Sekundarunterrichts gebe es keine Probleme mit der Besetzung der Klassen. Auch nicht im unteren Zyklus des technischen Sekundarunterrichts, heiß es in Meischs Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Gilles Baum. Für das „régime préparatoire“ habe das LLJ ein vielversprechendes Konzept ausgearbeitet, für das das Ministerium auch bedeutende Mittel bereitgestellt habe.

Es passe in das Konzept der Erweiterung des Angebots im Schulbereich. Die Autonomie der Schulen in den oberen Klassenbereichen werde beträchtlich ausgeweitet, so Meisch. Sein Ministerium werde die verschiedenen Direktionen einzelner Regionen dazu ermuntern, ihre entsprechenden Anstrengungen untereinander abzusprechen.

Mit Blick auf das „Lënster Lycée“ werde es darum gehen, diesem zu erlauben, sich ein weiterführendes Profil zu erarbeiten. Dies im Interesse der Schüler in der Region Junglinster. Dies solle in Zusammenarbeit mit Direktion, den Lehrern und der Zielgesellschaft erfolgen. Im nächsten Jahr werde das Ministerium das LLJ ganz besonders unterstützen.