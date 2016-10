Biker schwer verletzt

Kurz vor 16 Uhr kollidierte am Montag in der rue de la Poste in Colmar-Berg ein Motorrad mit einem Lkw. Der Lkw stand beim Ausladen auf dem Bürgersteig und ragte bis in die Straße. Wie ein Augenzeuge vor Ort angab, könnte der Motorradfahrer von der niedrigstehenden Sonne geblendet worden sein.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Am Unfallort weilten der Samu, der Krankenwagen sowie die Feuerwehr aus Ettelbrück.