World Trade Center bekommt Kulturhalle

Der New Yorker World Trade Center-Komplex soll bis 2020 eine Kulturhalle unter der Leitung von Sängerin Barbra Streisand bekommen. Das an einen Kubus erinnernde Design stellten die Verantwortlichen für Bau und Design am Donnerstag (Ortszeit) in New York vor, wie US-Medien berichteten. (► Link

Die Kulturhalle werde "mit Theater, Musik, Tanz und Film vibrieren und Leben auf diese heilige Erde bringen", sagte die 74 Jahre alte Streisand, die im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren ist, laut Mitteilung. Unter anderem könnte das Tribeca Filmfestival den Bau nutzen.

Die Kulturhalle hätte eigentlich schon längst fertig sein sollen. Sie war Teil des Masterplans, den Star-Architekt Daniel Liebeskind nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 für das Ground Zero-Gelände entworfen hatte. Sein Kollege Frank Gehry hatte sie bauen sollen. Doch nach zahlreichen Verzögerungen und Geldproblemen wurden die Pläne zurückgestellt. Nun hat die New Yorker Architekturfirma Rex übernommen. Dank einer Spende des Milliardärs Ronald Perelman soll die Halle, deren Bau rund 243 Millionen Dollar kosten soll, nun 2020 eröffnen.