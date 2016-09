Zu schnell und betrunken unterwegs

In der Route de Luxembourg in Düdelingen kontrollierte die Polizei in der Nacht vom 12. September einen jungen Fahrer. Anstatt mit den vorgeschriebenen 50 km/h hatte der Mann eine Geschwindigkeit von 84 km/h drauf. Weiterhin stand der Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Papiere nicht mehr in Ordnung waren.

Sollte sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellen, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr besteht, wird es aller Voraussicht nach auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Führerschein des Fahrers wurde vor Ort eingezogen.