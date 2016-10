Busfahrer angegriffen

Am Donnerstagabend gegen 19h30 trieben drei junge Männer groben Unfug in einem Bus in Esch-sur-Alzette, berichtet die Polizei. Daraufhin bat der Busfahrer sie, sich etwas ruhiger zu benehmen.

Die drei Jungs konnten es alsdann jedoch nicht lassen, den Fahrer zu beleidigen und zu bedrohen, schreibt die Polizei weiter. Danach begab sich der Fahrer zu den dreien um ihnen nochmals nahezulegen sich zu benehmen. Hieraufhin verpasste einer derselben dem Mann einen Schlag. Dann flüchteten die drei.

Auf der Flucht schmiss noch einer der Störenfriede eine leere Bierflaschen auf den Busfahrer sowie auf einen Arbeitskollegen welcher dem ersten Fahrer zur Hilfe eilte.

Es wurde niemand verletzt.

Nach kurzer Fahndung konnten zwei der drei Unruhestifter ermittelt werden.