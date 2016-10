Mit Wichtel Robi in den Wald

Waldwichtel Robi, das Maskottchen des neuen Erlebnispfads, führt die Besucher über den Parcours. Gleich drei Rundwege wurden mit seinen Konterfei ausgeschildert. Zweimal drei Kilometer und einmal sieben Kilometer Weg – von denen die beiden kürzeren jeweils für „Kinderwagen“geeignet – misst die Erlebnistour durch den Wald. Gemeinsamer Startpunkt der drei Rundwege ist jeweils das „Centre écologique“ in Park Hosingen.

Neben in regelmäßigen Abständen angebrachten Informationstafeln zu den einzelnen Bäumen und Sträuchern lockern neun verschiedene Spiele die Tour auf. Eine Kletterspinne, Balancieren auf einen Mini-Seilpark oder Tannenzapfen-Werfen sind nur einige Dinge, die dafür sorgen, dass den Kleinen nicht langweilig wird. Das pädagogische Konzept sieht vor, spielerisch den Wald, seine Pflanzen und seine Bewohner zu entdecken.

Im „Arboretum“, einem 1985 von der Forstverwaltung angelegten Gehölz, sind nicht weniger als 45 verschiedene Baumarten versammelt. Eine gute Gelegenheit bietet sich hier, die verschiedenen Arten und ihre Eigenheiten miteinander zu vergleichen.

Von 1970 bis 1985 befand sich auf dem Gelände ein Wildparkgehege mit angeschlossener Schlittschuh-Halle. Von daher stammt auch der Name „Park Hosingen“. Nach dem Konkurs der damaligen Betreibergesellschaft wurde ein neuer Verwendungszweck für das Areal gesucht – und gefunden. Im Laufe der Jahre kamen so das „Centre écologique“, die Grundschule und Kindertagesstätte des Gemeindesyndikats Sispolo sowie die neue Schwimmhalle „Aquanat’Our“ an diesem Ort zusammen. Zurzeit laufen die Vorarbeiten für den Bau von neuen Fußballplätzen.

In Anwesenheit der Umweltministerin Carole Dieschbourg übergaben Vertreter der Gemeinde Park Hosingen, des Gemeindesyndikats Sispolo und des Naturparks Our nun kürzlich den neuen Walderlebnispfad offiziell seiner Bestimmung. Die Wanderer können kommen.