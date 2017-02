16-Jähriger rettet Mädchen aus brennendem Auto

Das Auto einer jungen Mutter war bei einer Demonstration im Pariser Vorort Bobigny von Krawalltätern mit einem brennenden Papierkorb gestoppt worden und fing Feuer. Die Mutter rettete ihren kleinen Sohn aus dem Auto, vergaß in der Aufregung aber ihre Tochter, die angeschnallt auf dem Rücksitz saß.

Der 16-jährige Emmanuel Toula, der an einer zunächst friedlichen Demonstration teilgenommen hatte, sah das Mädchen in dem Auto, dessen Motor bereits brannte, holte die Kleine, die wie erstarrt hinten saß, aus dem Auto heraus. Ihm hätten die Hände dermaßen gezittert, dass er zunächst den Sicherheitsgurt nicht habe öffnen könne, erzählte er. Zwei Männer hätten ihm geholfen, das Mädchen zu tragen. Er hätte das Mädchen schließlich einem Gendarmen übergeben, weil er die Mutter nicht gefunden hätte.

Die Demonstranten in einer zunächst friedlichen Demonstration wandten sich gegen die Polizei. Eine Personenkontrolle war in der vergangenen Woche aus dem Ruder gelaufen. Vier Polizisten hatten einen jungen Mann gewaltsam festgenommen, dabei soll einer der Polizisten seinen Schlagstock in den Anus des jungen Mannes eingeführt haben. Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde das Opfer für 60 Tage krank geschrieben. Während ein Untersuchungsrichter von Vergewaltigung spricht, kommt eine interne Untersuchung der Polizei wie auch die Staatsanwaltschaft zu der Schlussfolgerung, dass es sich um einen Unfall handelt.

Seitdem kommt es in den Vororten von Paris zu Demonstrationen, die gewalttätig enden. In Bobigny wurden Scheiben eingeschlagen, Autos angezündet und Autobusse angegriffen. Die Polizei schrieb sich in einer Mitteilung die Rettung des kleinen Mädchens zunächst auf ihre Fahne. Erst ein privater Blog erzählte, dass in Wirklichkeit der 16-Jährige das Mädchen gerettet habe. Der erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Sie habe weniger als 30 Meter entfernt von dem Auto gestanden zugeschaut, wie das Auto gebrannt habe und nichts getan.