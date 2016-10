Nordkorea wettert gegen UN und USA

Nach seinem jüngsten Atom- und Raketentest hat Nordkorea die geplante Verschärfung von Sanktionen durch die Vereinten Nationen kritisiert. Die Strafmaßnahmen seien "kriminelle Dokumente", hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Pjöngjang. Dem Erzfeind USA wurde vorgeworfen, die Verurteilung der Atom- und Raketentests bei den UN zu arrangieren. Ähnliche Angaben machte die nordkoreanische UN-Botschaft in einer Erklärung, wie die Staatsmedien am Montag berichteten.

Wegen der Tests haben die UN seit 2006 Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt. Der Weltsicherheitsrat hatte die UN-Mitgliedsstaaten zuletzt dazu aufgerufen, die vorgesehenen Maßnahmen gegen Nordkorea so schnell wie möglich umzusetzen.

Nordkorea hatte am 9. September ungeachtet internationaler Warnungen erneut einen nuklearen Sprengkopf gezündet. Die politische Führung des abgeschotteten Landes um Machthaber Kim Jong Un besteht darauf, die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen fortzusetzen, weil die Nation ein atomares Abschreckungsmittel haben wolle.