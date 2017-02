Der Fake-Sicherheitsberater

Bei einer wahlkampfartigen Rede vor tausenden Anhängern in Florida hat US-Präsident Donald Trump am letzten Wochenende einen Anschlag in Schweden herbeizitiert, der gar nicht verübt worden ist. Nun hatdas Thema erneut aufgegriffen und dabei einen Experten eingeladen.Als Gesprächspartner hatte Bill O'Reilly, Moderator der Show, die USA-Korrespondentin Anne-Sofie Näslund von der schwedischen Zeitungund einen Mann namens Nils Bildt eingeladen. Der US-Nachrichtensender, auf den sich Trump regelmäßig als Informationsquelle bezieht, hat Bildt als "schwedischen Berater für Verteidigung und nationale Sicherheit" bezeichnet.

Bildt sprach im Fernsehen davon, dass Schweden ein Problem mit der Kriminalität habe, aber über Einwanderung nicht offen geredet werden dürfe und dass das Land unfähig sei, Flüchtlinge sozial zu integrieren.

Der schwedischen Zeitungkam Bildt offenbar komisch vor und fragte beim schwedischen Verteidigungs- und auch beim Außenministerium nach: Beide Behörden gaben bekannt, dass man noch nie von dem angeblichen Berater Bildt gehört habe.

So recherchierte die Zeitung weiter und fand heraus, dass der Mann – als Nils Tolling – vor 23 Jahren in die USA ausgewandert sei und dort – nach Änderung seines Nachnamens – mehrere Sicherheitsfirmen betreibe. Zudem soll Bildt gemäß der Zeitung ein verurteilter Straftäter sein, der im Juni 2014 in Virginia Ordnungskräfte angegriffen habe und daraufhin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden sei.

Tweet 2/2

Nils Bildt (inte en aning om vem snubben är) svarar på Ann Sofie Näslunds påståenden.#svpol pic.twitter.com/MNhkPAGpbI — Darko Crncevic (@daccraft) 24. Februar 2017

Die Zeitung hatte Bildt persönlich kontaktiert. Per E-Mail habe er erklärt, er könne zu den Vorwürfen nichts sagen, da sie ihm nicht bekannt seien und dass er sich nichts selbst als "Berater für Verteidigung und nationale Sicherheit" ausgegeben habe. "Der Titel wurde vom Fox-News-Redaktor gewählt", zitierte die Zeitung den Auswanderer.

Fox News äußerte sich laut Berichten bisher nicht zu den Vorwürfen, Bildt als schwedischen Sicherheitsexperten präsentiert zu haben.