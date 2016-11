Move mischt mit

Die luxemburgische Politik hat im Moment nur ein Thema im Kopf: Landesplanung. Bei einer zwei Konferenzen, die erste fand am Montag statt und die nächste findet am Donnerstag statt, soll ausdiskutiert werden, wo Luxemburg hinsteuert und wie der Wachstum aussehen soll.

Bei der Konferenz am Donnerstag führt die Organisation Move, Jugendabteilung des "Mouvement Écologique", eine Protestaktion durch. Sie verteilen zehn Flyer an die Politiker und Teilnehmer der Debatte mit dem Thema "Welcome to our future", also "Willkommen in unserer Zukunft".

Auf den Flyern gibt es Denkanstöße zu verschiedenen politischen Themen, wie beispielsweise Mobilität, Bildung und Wirtschaft. Die Vorschläge der Organisation sind hier nachzulesen.

Sie sollen die Politiker und Teilnehmer dazu anregen, auch im nachhaltigen Sinne über Landesplanung nachzudenken. So werden in den Flyern auch "Zusatzfragen an Politiker" gestellt. Beispiel Mobilität: "Was wären ihre drei Prioritäten, um den öffentlichen Transport so zu organisieren, so dass wir weniger auf den individuellen Transport angewiesen sind?"