Ihn können Sie kaufen

"Ich möchte dich als meinen Valentinsschatz. Ja richtig, Liebes, nur du und ich, niemand sonst", flirtet Elba in einem Video für eine Spendenaktion der Kampagnen-Website Omaze.

Den Gewinner lädt der 44-jährige Star aus "Thor", "Avengers" und "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit" in sein Lieblingsrestaurant ein. "Wenn wir es uns gemütlich gemacht haben, kannst du bestellen, was dein Herz begehrt", sagt Elba, dessen Familie aus Westafrika stammt.

Er schlägt Trüffel, Steak oder Fufu vor. "Das ist ein afrikanisches Gericht, bei dem man die Yamswurzeln quetscht", erklärt der Schauspieler, dessen Familie aus Westafrika stammt. "Und weißt du was? Ich lasse dich meine Yams quetschen."

Und noch zweideutiger verspricht er, zum Nachtisch gebe es, "was immer du willst. Und ich meine: Was immer du willst". Wem das Angebot immer noch nicht reicht, darf zudem einen Gast mitbringen.

Interessenten können noch bis zum 14. Februar auf der Spenden-Website bieten. Die Einnahmen gehen an die Organisation W.E. Can Lead, die sich für die Ausbildung und Förderung von Mädchen in Afrika einsetzt.