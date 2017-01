Ryanair muss fünf Millionen Kaution zahlen

Das teilt die Agentur AFP mit, die sich auf die Staatsanwaltschaft in Aix-en-Provence beruft. Die Airline ist seit Januar nach Angaben von AFP noch vor der Lufthansa die europäische Airline, die derzeit die meisten Passagiere transportiert.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, drei Jahre lang, das betrifft den Zeitraum zwischen 2011 und 2014, Mitarbeiter nach irländischem Recht eingestellt zu haben - ohne das französische Sozialrecht dabei beachtet zu haben. Das gleiche Vorgehen war schon einmal Teil einer Untersuchung gegen Ryanair und betraf die Jahre 2007 bis 2010. Ryanair wurde damals bestraft, die Berufung vor Gericht bestätigte die Strafe.

Der Low-Cost-Carrier musste 200.000 Euro Geldstrafe bezahlen und 8,1 Millionen Euro Schadensersatz. Im aktuellen Fall muss Ryanair eine Kaution von 5 Millionen Euro bezahlen für den Fall, dass durch einen eventuellen Prozess erneut Schadensersatz und Strafzahlung fällig werden.

Ryanair wird verdächtigt, ein System etabliert zu haben, dass die Mitarbeiter "künstlich unter den sozialen Systemen Irlands ansiedelt", die eigentlich in Frankreich hätten angemeldet werden und deren Sozialabgaben dort hätten abgeführt werden müssen.

Dabei geht es um die Besatzung von vier Flugzeugen, die während des Sommerflugplans jede Nacht auf dem Flughafen Marseille-Marignane abgestellt werden. Es geht um die Periode zwischen April 2011 und Mai 2014. Das betrifft 48 Mitarbeiter, die während dieser Zeit in Frankreich übernachten und ihren Arbeitsplatz im Flugzeug verlassen. In diesen Fällen werden Abgaben in Frankreich fällig, so die Untersuchungsrichter.

Die Fluglinie hat mittlerweile ihr Engagement in Marseille aufgegeben, wie sie AFP gegenüber bestätigte. Ryanair widersprach aufs Schärfste allen Versuchen der französischen Behörden, die "Doppelbezahlung von Sozialabgaben fördern zu wollen".

Da Sozialabgaben in Irland bezahlt würden, sieht sich Ryanair als Opfer "illegaler Doppelzahlungen der Sozialabgaben" in Frankreich. Die Gewerkschaft der Piloten, das "Syndicat national des pilotes de lignes" ( SNPL) bezeichnete die Airline als Wiederholungstäter.

Zur Konkurrenz der Airlines aus der Golfregion käme nun die innereuropäische Konkurrenz durch Ryanair, so die SNPL. Bereits 2011 habe die Airline die Schließung der Station in Marseille angekündigt, sie jedoch jeden Sommer wiedereröffnet. Das sagte die Anwältin der SNPL, die als Zivilkläger auftritt.

Sollte im Süden Frankreichs keine Einigung erzielt werden, werde man sich nach Brüssel wenden, um den Status solcher Angestellten innerhalb der Union zu klären. Entsendeten Arbeitnehmer in ein anderes europäisches Land müssten die gleichen Beiträge zustehen wie den Arbeitnehmern des Landes.