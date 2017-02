Bauzinsen bleiben weiter gering

Wer in Luxemburg Wohneigentum erwerben möchte, muss zwar pro Quadratmeter immer mehr Geld auf den Tisch legen. Dafür sind aber die Zinssätze für Immobilienkredite aktuell sehr niedrig.

So lagen die Zinssätze für Verträge mit variablen Sätzen im Dezember durchschnittlich bei 1,65 Prozent, nach 1,66 im November. Das geht aus den neuesten Zahlen der Banque Centrale du Luxembourg (BCL) hervor.

Im Dezember wurden zudem 55 Millionen Euro mehr an Krediten vergeben als noch ein Monat zuvor. Insgesamt haben die Banken in Luxemburg im Dezember Immobilienkredite mit variablen Zinsen in Höhe von 248 Millionen Euro vergeben.

Die festen Zinssätze für Immobilienkredite lagen im Dezember bei 1,67 Prozent. Das Volumen der vergebenen Kredite in diesem Bereich gingen um neun Millionen auf 352 Millionen Euro zurück.

Die variablen Zinssätze verbilligten sich im Schnitt um neun Basispunkte im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei den festen Zinssätzen fiel der Rückgang deutlich stärker aus. Sie fielen im Vergleich zum Dezember 2015 um 26 Basispunkte.

Ebenfalls verbilligt haben sich die Zinssätze für Konsumkredite mit einer Laufzeit von über einem Jahr. Sie lagen im Dezember im Schnitt bei 2,79 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als noch ein Jahr zuvor.