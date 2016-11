Publikumsmagnet "Bazar International"

Mit zahlreichen Ständen, die Nationen aus der ganzen Welt vertreten, ging der "Bazar International" dieses Jahr an den Start. Wie immer war die Veranstaltung schon am Samstag gut besucht. Die multikulturelle Veranstaltung geht am Sonntag weiter. Die Erlöse von den Verkäufen gehen an Hilfsprojekte.

Unsere Fotografin Isabella Finzi war auf dem Kirchberg unterwegs und liefert Eindrücke vom Publikumsmagnet in einer Bildergalerie .