Wieder ein neuer Rekord

Im Jahr 2015 boomten die Luxemburger Investmentfonds. Fast monatlich meldeten sie neue Rekorde, was das verwaltete Geldvermögen angeht. Erst zum Ende des Monats August dieses Jahres wurden der Rekord von Mai 2015 (3.601,5 Milliarden Euro) dann wieder gebrochen.

In der Zwischenzeit war die Summe deutlich eingebrochen. Ende Februar 2016 lag sie bei 3.358 Milliarden.

Zum Ende dieses Jahres scheint sich die Rekordjagd nun wieder fort zu setzen. Im Monat September stieg das verwaltete Geldvolumen auf 3.621,9 Milliarden. Im Oktober folgte dann der nächste Rekord: 3.626,5 Milliarden. Das teilte die Finanzaufsicht CSSF am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.

Das von den Luxemburger Investmentfonds verwaltete Geldvolumen wird von zwei Faktoren beeinflusst: Das sind einerseits die Investoren aus aller Welt, die Geld in Luxemburger Fonds anlegen oder daraus abziehen, und zweitens ist es die Entwicklung der an den Märkten angelegten Gelder.

Im Monat Oktober hatten die Investoren neue Gelder in Höhe von sieben Milliarden Euro in Luxemburger Fonds angelegt, gleichzeitig haben die bereits investierten Gelder 2,4 Milliarden Euro an Wert verloren.

Da die internationalen Börsen nach der Trump-Wahl, deutlich gestiegen sind, darf auch für die beiden kommenden Monate mit neuen Rekordzahlen zu rechnen sein.

Das Volumen der in den Fonds investierten Gelder spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft des Großherzogtums: Der Bereich steht im Schnitt für etwa acht Prozent der Wirtschaftsleistung, für zehn Prozent aller Steuereinnahmen des Staates und für vier Prozent aller Jobs.