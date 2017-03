Verdächtiges Paket - Weißes Haus abgeriegelt

Das berichteten mehrere Journalisten, die vor Ort waren, im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Secret Service teilte mit, man untersuche das Paket, das in der Nähe der Anlage gefunden worden sei.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Dass das Weiße Haus aus Sicherheitsgründen abgeriegelt wird, kommt immer wieder vor. Meistens entpuppen sich die Vorfälle als harmlos.

BREAKING: White House on lockdown due to a suspicious package. Reports indicate the package is a viable healthcare bill.

White House is on lockdown after suspicious package found on north side of grounds; Secret Service is investigating https://t.co/HSWF76p1oC pic.twitter.com/uolAmGnY8e