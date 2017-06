May kündigt Erklärung an

"I'm proud of the results tonight. People are voting for hope and turning their backs on austerity" - Jeremy Corbyn https://t.co/jpy6wsvCIX pic.twitter.com/HFETXB1jj5

Während May am frühen Freitagmorgen von einem möglichen Sieg spricht, fordert Labour-Chef Corbyn ihren Rücktritt.

Das Wahlergebnis in Großbritannien ist insgesamt eine Überraschung, aber in manchen Wahlkreisen ist es eine Sensation. Canterbury, die beschauliche südenglische Stadt mit der berühmten Kathedrale, hat Labour gewählt –und zwar laut BBC erstmals, seit der Wahlkreis 1918 geschaffen wurde.

Kandidatin Rosie Duffield gelang es, Julian Brazier seinen für völlig sicher gehaltenen Sitz abzunehmen, den er seit 30 Jahren innehatte. Und das auch noch ganz knapp: Gerade mal 187 Stimmen machten den Unterschied. Vorsichtshalber wurde in der Nacht zum Freitag zweimal ausgezählt, bevor um 4.23 Uhr das Ergebnis offiziell bekannt wurde.

Theresa May not expected to resign when she speaks to the media Friday morning, BBC reports https://t.co/5OQNv8HSf2 pic.twitter.com/c2QcOX65p3 — Bloomberg (@business) 9. Juni 2017

History made: more than 200 women MPs elected in #GE2107 https://t.co/cgGmMxHbu2 — Oliver Duggan (@OliDuggan) 9. Juni 2017

Fine mess Mrs May, pic.twitter.com/F28UUdSnbP — Shirley Goodall (@samg2010a) 9. Juni 2017

'Politicians will need to get their house in order and form a functioning government' #GE2017 https://t.co/WbKPyZc5ml — The CBI (@CBItweets) 9. Juni 2017

PM May, potential leadership contender Boris Johnson says it's "early days, everybody should contain themselves" pic.twitter.com/OEE3Dq1feo — UN ACADEMY LLC (@UNFWA) 9. Juni 2017

We know Theresa May can't now negotiate Brexit for Britain because she told us losing majority would destroy her authority---and it has. — Ed Miliband (@Ed_Miliband) 9. Juni 2017

Labour-Chef Jeremy Corbyn deutet seine Bereitschaft zur Bildung einer Regierung an. Seine Partei sei bereit, dem Land zu dienen, sagt er. Labour werde alles tun, um das politische Programm umzusetzen. Es sei ziemlich klar, wer diese Wahl gewonnen habe.Der finanzpolitische Sprecher von Labour, John McDonnell, kündigt den Versuch an, eine Minderheitsregierung zu bilden. Eine Koalition schließt er aus.BBC erwartet offenbar keinen Rücktritt Theresa Mays. Dies twittert Bloomberg:Die schottische Nationalpartei SNP wird laut Angaben eines Vertreters auf "BBC Radio 4" versuchen, mit Labour, den Grünen und anderen eine Koalition zu bilden, um anstelle der Konservativen die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das Wahlresultat stelle auf keinen Fall ein Mandat für einen harten Brexit dar. Die SNP strebt ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an mit der Begründung, eine Mehrheit der Schotten habe gegen den Brexit gestimmt.Ein historischer Sieg für die Frauen –wenn auch nicht für Theresa May: Mehr als 200 weibliche Mitglieder wurden ins britische Parlament gewählt, twitterte der britische Journalist Oliver Duggan:Frankreichs Ministerpräsident Edouard Philippe sieht durch die Wahl keine Änderung in der Haltung der Briten zum Brexit. Die Gespräche würden jedoch lang und kompliziert, sagt er dem Sender Europe 1.Der Vize-Präsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, spricht von einem Desaster für May. "Es erinnert ein wenig an Monty Python: Eine Politikerin, die loszieht, eine starke und stabile Regierung zu bilden, das waren ihre Worte, von einer großen Mehrheit ausgehend, und am Ende dasteht mit einer Situation, in der sie keine eigene Mehrheit mehr hat".Britische Unternehmen dringen auf die rasche Bildung einer funktionierenden Regierung. Für die Politiker müsse jetzt Priorität haben, ihre eigenen Angelegenheiten zu ordnen, die Märkte zu beruhigen und die heimische Wirtschaft zu schützen, fordert die Lobby-Gruppe CBI.Rückschlag für die schottische Unabhängigkeitsbewegung: Die Nationalisten der SNP verlieren 21 ihrer 56 Sitze, viele davon an die Konservativen.Der britische Mittelstandsverband FSB fordert eine Verschiebung der Brexit-Gespräche.Der britische Außenminister Boris Johnson ist in seinem Wahlkreis Uxbridge westlich von London wiedergewählt worden. Angesichts des sich abzeichnenden Verlusts der absoluten Mehrheit war ihm zum Jubeln aber nicht zumute. "Eines ist uns allen klar. Wir müssen unseren Wählern zuhören und ihre Sorgen anhören", sagte der konservative Politiker. Mit 23.716 Stimmen gewann Johnson seinen Wahlkreis weit weniger deutlich als bei der vorangegangenen Parlamentswahl im Jahr 2015.Wenn Theresa May ihr Amt tatsächlich abgeben muss, wäre sie die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit seit Andrew Bonar Law. Der Konservative war zwischen 1922 und 1923 lediglich 209 Tage Premierminister.Die britische Premierministerin Theresa May hat nach dem überraschenden Verlust ihrer bisherigen Regierungsmehrheit bei der Unterhauswahl am Donnerstag eine Erklärung für Freitagvormittag angekündigt. May werde sich um 11.00 Uhr (10.00 Uhr Ortszeit) äußern, berichtete der Radiosender LBC. Beobachter rechnen mit einem Rücktritt Mays.Die Großbank Citi hält es für wahrscheinlich, dass May ihren Rücktritt einreichen wird.Die Reaktion des ehemaligen Oppositionsführers Ed Miliband:Theresa May hatte die Neuwahl ausgeschrieben, um die Regierungsmehrheit ihrer Konservativen im Londoner Unterhaus zu vergrößern. Stattdessen hat sie sie verloren. Hochrechnungen zufolge können die Tories mit 319 der 650 Sitze rechnen.