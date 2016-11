Gewinn steigt - Umsatz fällt

Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) kletterte dank höherer Stahlpreise und Kosteneinsparungen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um gut 40 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 680 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr ein Verlust von 711 Millionen Dollar zusammengekommen war.

Der Umsatz ging hingegen wegen eines niedrigeren Absatzes um sieben Prozent auf 14,5 Milliarden Dollar zurück.

Für das Jahresende ist ArcelorMittal pessimistischer. Zum einen stünden die Stahlpreise in den USA wieder unter Druck, zum anderen hätten die Preise für Kohle kräftig angezogen. Dies werde zu einer geringeren Profitabilität im vierten Quartal führen. Zudem hat die Branche weiterhin mit globalen Überkapazitäten zu kämpfen.

Zu den guten Nachrichten zählt jedoch auch, dass die Netto-Verschuldung des Unternehmens zum Ende des Monats September auf 12,2 Milliarden Dollar gefallen ist. Drei Monate zuvor stand die Verschuldung noch bei 12,7 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr, zum Ende des Monats September war die Verschuldung des Stahlkonzerns mit 16,8 Milliarden Dollar noch deutlich höher.

An der Börse in Paris kamen die Zahlen gut an. Gegen 9 Uhr morgens lag die Aktie mit einer Steigerung von 3,44 Prozent im Plus.