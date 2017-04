Bombenfehlalarm in der "Fixerstuff": Täter ermittelt

Ein Drohanruf ist am Montag kurz nach 16 Uhr Betreuungszentrum für Drogenabhängige in Bonneweg eingegangen. Der anonyme Anrufer hatte mit einer Bombe gedroht. Die Polizei reagierte, eine Fahrbahn in der route de Thionville wurde aus diesen Gründen gesperrt. Die Beamten regelten den Verkehr vor Ort.

Gegen 17 Uhr hatte die Polizei den Anrufer bereits ermittelt. Diesem drohen nun juristische Konsequenzen. Eine Bombe wurde nicht gefunden.