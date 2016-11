Männer nach Ausweiskontrolle festgenommen

In der route de Thionville in Luxemburg führten die Polizeibeamten in der Nähe des Drogenhilfezentrums eine Personenkontrolle durch. Die Polizisten stellten fest, dass sich dort ein Mann aufhielt, bei dem ein gerichtlicher Vorführungsbefehl vorlag. Eine Nachfrage bei der nationalen Leitstelle bestätigte dies.

Aus Sicherheitsgründen und um die Fluchtgefahr einzugrenzen, wurden dem Mann Handschellen angelegt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Gesuchte in die Strafvollzugsanstalt verbracht. Der Mann wird nun dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

Ähnlich erging es einem Mann, der sich am Donnerstagabend im hauptstädtischen Bahnhofsviertel, in der rue de Strasbourg, aufhielt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann zur nationalen Fahndung ausgeschrieben war. Gegen ihn lagen ein Vorführungsbefehl und weitere Maßnahmen vor.

Auf der Dienststelle wurde bei einer Körperdurchsuchung noch eine geringe Menge an Drogen beschlagnahmt. Auch dieser Mann wurde einem Arzt vorgeführt und anschließend nach Schrassig gebracht.